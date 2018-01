Congo-Kinshasa: 1.190 décès et 55.000 personnes touchées par le choléra

La RD Congo fait actuellement face une épidémie de choléra la plus importante des 20 dernières années. Plus de 55.000 personnes sont touchées à travers 24 des 26 provinces et déjà 1.190 sont décédées. En première ligne dans la riposte médico-humanitaire, « Médecins Sans Frontières »(MSF) a affirmé, ce mercredi 24 janvier 2018 au cours d'une conférence en son siège, prendre en charge près de la moitié de ces cas, soit 25.300 personnes dans toute l'étendue de la République.

Dans la capitale kinoise depuis la fin de mois de novembre 2017 jusqu'à 22 janvier 2018, on compte 826 nouveau cas suspects et 32 décès. Le taux de létalité est de 3,8%. « La situation reste très préoccupante à Kinshasa où il y a une mégapole de 12 d'habitants.

Les Kinois restent vulnérables au choléra par manque d'approvisionnement d'eau potable, le manque d'assainissement et le manque d'infrastructures sanitaires adaptées à la prise en charge dans les quartiers affectés par l'épidémie » a indiqué un responsable de cette organisation.

Afin d'éradiquer cette épidémie, MSF à travers ses équipes du d'urgence Congo (PUC) et avec le support du ministère de la Santé, est entrain de renforcer les deux unités de traitement du (UTC) de camp Luka et de Pakadjuma, assurant ainsi la prise en des malades 24h/24h dans les zones sanitaires les plus touchées de ville de Kinshasa à savoir (Binza Météo, Kitambo et Limete).

Signalons que depuis le début des activités, le 16 janvier 2018, de 157 patients ont été admis dans ces unités de traitement, presque 40% en état de déshydratation sévère, 133 sont déjà sortis une personne seulement décédée.

Le coordonnateur du pool d'urgence, Jean Liyolongo a précisé que sur 36 zones de santé de Kinshasa sont touchées par cette épidémie choléra et la tranche d'âge la plus touchée, c'est de 5 ans et plus.

Les dispositions à prendre

Selon MSF, les congolais doivent appliquer les mesures d' adéquates pour éviter la contamination, notamment :

1. Boire uniquement de l'eau traitée ou de l'eau bouillie ;

2. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou de la après avoir été aux toilettes, après avoir changé la couche au bébé, après avoir serré la main des gens, avant de manger, avant d' le bébé, avant de faire la cuisine, avant de les amener dans la ou même avant de toucher vos lèvres;

3. Éviter de manger les aliments non 4. manger des aliments bien cuits, de préférence 5. Éviter de déféquer à l'air libre et de laisser ouvertes vos septiques. Bref, observons des règles rigoureuses d'hygiène de et des aliments.

En cas de diarrhée aqueuse (3 à 4 fois par jour) ou sans vomissements, prendre le Sérum de réhydratation oral et rendre vite au centre de santé le plus proche pour confirmation transfert au centre de traitement de Choléra (Pakadjuma et Camp Luka) où le traitement se donne gratuitement.

« Sans prise en charge rapide et correcte, la mort peut survenir quelques heures », a-t-on averti.