Madagascar: Natation / Murielle Rabarijaona - Madagascar possède un vrai potentiel en longue distance

interview

C'est une spécialiste de longue distance qui nous parle de cette nage. Murielle Rabarijaona de Saint-Michel aligne en bassin de 50m un chrono de 20'06 sur le 1500m, un 10'09 sur le 800m, un 4'55 sur le 400m et 2'15 sur le 200m. Il y a un mois, elle a réalisé deux records de Madagascar en 1500m NL et 400m NL.

« Comment devient-on spécialiste de longue distance ? »

« Depuis que j'ai commencé à nager dans un club, nos entraînements ont été basés sur la longue distance. Ainsi j'ai acquiert le souffle pour continuer dans cette spécialité depuis petite. Quand j'ai commencé les compétitions, on m'engageait dans les courses de longues distances pour avoir des médailles car à Madagascar, il est rare de voir du monde dans ces courses. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à aimer. J'ai fait des meilleures performances et ensuite des records. Ça m'a encore plus motivé à continuer dans ce sens. A chaque fois, je voulais améliorer mes temps. De ce fait, je m'engageais toujours dans ces courses et ce, jusqu'à maintenant ».

« Est-ce un bon choix ? »

« Je trouve que dans les compétitions internationales de ce niveau, il est plus facile chez les filles, d'avoir des médailles dans les courses de longue distance qu'en course de vitesse. Le classement à Madagascar est basé sur des courses de vitesse. Ce qui n'est pas du tout en ma faveur mais je m'y fais. Ce serait bien de varier avec un peu de course de vitesse et au moins une course de longue distance. Or lors des compétitions internationales en sprint, on est vraiment loin des Iles sœurs plus précisément chez les filles. Alors je trouve que Madagascar possède quand même des potentiels nageurs de longues distances ».