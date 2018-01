Madagascar: Football / Elections - « J'ai tous les droits de présenter ma candidature », martèle Alfred Randriamanampisoa

Alfred Randriamanampisoa est un battant-né.

Le président d'Elgeco Plus, Alfred Randriamanampisoa ne lâche rien et affirme haut et fort sa volonté de se présenter aux élections pour le poste de président de la Fédération Malgache de Football.

Rien ne m'empêche de la faire, explique celui qui a saisi la commission de recours de la FMF sur la suspension de deux ans infligée par le comité exécutif. C'était il y a un mois. Et comme il ne recevait aucune réponse de cette fameuse commission, il y a donc prescription, souligne-t-il. Avant de préciser que la commission ne dispose que de 15 jours pour réagir selon les textes figurant dans les règlements intérieurs de la FMF. Or elle ne l'a pas fait et c'est ce qui fait croire à Alfred Randriamanampisoa qu'il a désormais tous les droits de se porter candidat à la présidence.

Evitant de parler de l'incident de Fianarantsoa, il souligne cependant que si tout le monde était fair-play, cette affaire ne serait jamais sortie d'Ampasambazaha.

Aujourd'hui, Alfred Randriamanampisoa est plus que jamais décidé à briguer ce poste, mais il mobilise également son équipe pour renouer avec les titres nationaux. C'est ainsi qu'il a fait appel à Hery Rabearisoa pour entraîner Elgeco Plus. Un choix doublement motivé car ce natif d'Ambohimasina est aussi un Vakina pure souche, comme lui et surtout parce qu'il a aussi des arguments à faire valoir en offrant des titres à la CNaPS Sport, et surtout en parvenant à qualifier à la phase finale de la Ligue des champions le modeste club de Top Dom. Une très bonne pioche en somme...