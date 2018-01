Madagascar: Fermeture de Magro Behoririka - Le ministère du Commerce a fait machine arrière

D'autant plus qu'aucun élément des forces de l'ordre n'a été aperçu dans les parages. Débarqués sur le lieu, ces commissaires de Commerce accompagnés par un huissier se sont présentés avec un ordre de mission signé par le Secrétaire général du ministère du Commerce. Cette lettre ordonne la saisie et le retrait des produits non-conformes dans ce magasin. Pourtant, ils n'ont pas pu entrer dans le magasin car un comité d'accueil les a empêchés l'accès en les invitant de monter à l'étage du magasin pour discuter avant de prendre de décision. La rencontre entre les deux parties a duré deux heures de temps après laquelle, les deux parties se sont convenues de renoncer à l'exécution de cet ordre. En effet, les émissaires du ministère ont évacué les lieux.

Les commissaires du commerce mandatés par le ministère du Commerce et de la Consommation qui sont venus sur les lieux pour y procéder ont dû rebrousser chemin suite à l'opposition faite par les Zanak'i Dada qui n'ont fait qu'attendre l'arrivée de ces fonctionnaires. Présents sur place, les partisans de Ravalomanana, conduits par six députés et un Sénateur issus du Parti TIM, ont manifesté leur mécontentement et leur détermination à défendre jusqu'au bout la cause de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle, la tension s'est annoncée très tendue mais heureusement qu'aucun affrontement n'a eu lieu.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.