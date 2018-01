Madagascar: Forum des jeunes - Deux jeunes à New-York

La Grande Ile sera représentée par Lahatra Randriamitantsoa (niveau central) et Terry Athéna (Atsimo-Andrefana) au Forum des jeunes les 30 et 31 janvier au siège des Nations Unies à New-York.

Une rencontre organisée par le Conseil économique et social qui rassemble des jeunes du monde entier. Les deux jeunes accompagnés de la coordonatrice résidente du système des Nations Unies, Violette Kakyomya et du représentant résident de la l'UNFPA, Constant-Serge Bounda ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa à Ambohijatovo. « Beaucoup de malgaches ignorent encore les ODD, nous allons les vulgariser surtout en matière de la défense des jeunes filles et des femmes » a déclaré Lahatra.

Ces jeunes ont été choisis après plusieurs critères définis par les organisateurs dont la participation à des ateliers de consultation/forums sur les ODD, impliqués dans la mise en œuvre des ODD liés à l'environnement, l'énergie, l'hygiène, l'eau, l'assainissement et au partenariat. « On compte sur vous pour représenter Madagascar ainsi que de parler des avancements réalisés en matière de jeunesse au pays » a lancé Violette Kakyomya. Un avis partagé par le ministre qui espère que Lahatra et Athéna seront de vrais ambassadeurs et porte-paroles de la jeunesse malgache à New-York.