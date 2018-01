Madagascar: Rajaonarimampianina - Rajoelina - Surenchères à distance !

20 jours après la grand-messe d'Iavoloha honorée par un millier de personnalités importantes et ayant engagé des dépenses dispendieuses, Hery Rajaonarimampianina, le chef de l'Etat célèbre la quatrième année de son investiture ce jour, à 17 heures à Iavoloha.

Et pour certains, ce n'est rien d'autre qu'une autre aberration. Depuis le 25 janvier 2014, la date à laquelle Hery Rajaonarimampianina a été investi président de la République de Madagascar, jusqu'à maintenant, il n'y a que les dirigeants entre eux qui constatent que les choses bougent dans le pays. Certes, des infrastructures « structurantes », pour reprendre leur terme, ont été bâties même si la plupart ont été emportées, comme le pont de Vohiposa, par les intempéries causées par le passage des cyclones tels Enawo ou Ava, tout récemment. Au niveau de la population, elle a surtout retenu, entre autres, l'inflation, les séries de kidnappings, les affaires Claudine Razaimamonjy et Houcine Arfa, et bien sûr... la peste et le grand nettoyage national. Mais tous ces problèmes sont anodins aux yeux du chef de l'Etat et de ses « éclairés » collaborateurs, car nonobstant le bilan très négatif de ces quatre années d'insuccès et trop envahies par des affaires de corruption, ils trouvent, quelque part, l'opportunité de « célébrer » l'investiture.

Plagiat. Ainsi, la vision de fin de mandat ou de début d'un autre en gestation (c'est selon et au propre comme au figuré car tous les scenarii sont possibles pour rester au pouvoir), de Hery Rajaonarimampianina porte l'appellation subséquente : « Fisandratan'i Madagasikara ». Même si nous souhaitons n'effectuer aucune traduction, la vérité est que « fisandratana » signifie « émergence ». Nul n'est, pourtant, sans savoir que la vision de l'ancien président de la Transition, Andry Rajoelina, est dénommée « Initiative Emergence Madagascar » (IEM) qui fera l'objet d'une présentation demain vendredi à 19 heures à Paris. « Fisandratan'i Madagasikara » dont la présentation se tient juste à la veille de celle d'IEM de Rajoelina est purement et simplement un autre cas de plagiat de la part du régime. Ainsi, Rajaonarimampianina a inauguré son quinquennat avec un discours plagié, un discours de l'ancien président Français Nicolas Sarkozy, et le termine avec une vision dont le nom est tiré de celle d'Andry Rajoelina.

Acharnements. La présentation de ce fameux « Fisandratan'i Madagasikara » s'effectuera, donc, aujourd'hui au Palais d'Etat d'Iavoloha à 17 heures. Demain, ce sera le tour d'Andry Rajoelina de dévoiler la sienne au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 75008. Dans son interview sur Midi Madagasikara, Andry Rajoelina explique que « Paris a été choisi en raison de sa situation géographique par rapport à nos partenaires stratégiques et financiers prêts à nous accompagner et qui se trouvent en Europe et ailleurs (... ) ». Une bonne stratégie émanant de l'ancien président de la Transition car il aurait fait l'objet d'acharnements de la part du régime, comme ce qui se passe avec l'ancien chef de l'Etat, Marc Ravalomanana actuellement, s'il l'avait exposée à Madagascar.

Précampagne. Avec le « Fisandratan'i Madagasikara », Hery Rajaonarimampianina donne le coup d'envoi de la précampagne ; une (mauvaise) pratique qui, pour l'instant, fait l'objet d'un vide juridique à Madagascar si l'on se réfère aux textes en vigueur. Un fait qui peut être toléré pour le chef de l'Etat et ne peut l'être pour les autres. Un traitement inégalitaire évident, un non-respect du droit positif devenu une culture, un Etat de non-droit érigé en un principe sacré. Bref, les prochaines élections devraient être bien garanties et plus que transparentes dans la mesure où, avec les différentes visions en gestation ou à exécuter, le peuple sera à même de bien choisir leurs dirigeants...