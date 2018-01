Madagascar: Danse acrobatique - « Lenga » joue de la diversité linguistique

Maheriniaina Ranaivoson, danseur acrobate à suivre de près.

Danse, voltiges, trapèzes... quand le cirque délie les langues, la pièce « Lenga » voit le jour. Parmi les interprètes, le circassien Maheriaina de l'aléa des possibles se dévoile avec ses pairs.

Pièce de Christophe Rulhes et Julien Cassier « Lenga », allie danses et acrobaties en faveur de l'exploration des dialectes. Parmi les interprètes, le circassien Maheriaina de l'aléa des possibles sera en représentation à Nantes le 22 février. Depuis 2014, la pièce a été jouée sur plusieurs planches un peu partout dans des festivals et centres culturels en outre-mer. Dans cette rencontre-spectacle, le circassien Maheriniaina Ranaivoson partage la scène avec les auteurs de la pièce ainsi que l'acrobate Sud-africain Lizo James. A eux quatre, ils s'interrogent sur les langues dans tous leurs états, de leurs profusions, de leurs diversités mais aussi de leurs effacements.

Maherianiaina est performeur et professeur au Chapitô Metisy. Il fait partie des piliers de la création de cette école de cirque social, avec la fondatrice de l'association Virginie Lavenant de la compagnie L'aléa des possibles. Qualifié d'acrobate de haut vol, Maheriniaina participe activement à ce cirque humaniste et engagé, qui inclut un travail social en background.

Pièce multidisciplinaire, « Lenga traite de la diversité et de la disparition des langues. Elle s'appuie sur des temps d'enquête menés dans les familles des performeurs, qui mettent en jeu sur scène leurs arts de faire, au fil des témoignages de leurs grand-mères, filmées en 2015 à Tananarive à Amparibe et au Cap dans les townships de Khayelitsha. Se dévoilent ainsi des récits de vie, de perte, de transmission et d'invention, des danses, des rites, des contextes politiques et naturels, des musiques et des multilinguismes. » L'Afrique du Sud et Madagascar font partie des pays dont la diversité linguistique est encore très accentué.

Fondé en 2005 par l'auteur, metteur en scène et musicien Christophe Rulhes, et l'acrobate, chorégraphe et scénographe Julien Cassier, Le « GdRA » rassemble des comédiens, performeurs, circassiens, danseurs, musiciens, créateurs numériques, cadreurs,... dans le but de mettre en scène des artistes dont la démarche est en osmose avec cette cause linguistique. En 2014, le projet « Lenga » prend forme avec les acrobates issus de L'Afrique du Sud et Madagascar. Depuis l'aventure continue de plus bel.