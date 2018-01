Madagascar: Alasora et Carry-le-Rouet - Ensemble pour une meilleure coopération décentralisée

La projection se déroulait le 3 décembre 2017 à l'espace Fernandel pour la Commune de Carry-le-Rouet, et hier à l'Yandy By Pass pour la commune d'Alasora. Ces ados ont filmé leur quotidien avec leurs smartphones.

Une coopération décentralisée partie du bon pied. C'est effectivement ce qui se passe entre la commune rurale d'Alasora (Cral) et la commune de Carry-le-Rouet en France qui viennent d'officialiser leur collaboration. Les esquisses de cette fraternité entre les deux communes ne datent pas d'hier. Bien au contraire, les négociations et les tractations sur la problématique du développement des deux villes ont été effectuées il y a plusieurs mois de cela, vers juillet 2016. Et d'ailleurs, les premiers résultats ont été plus que satisfaisants.

µEn effet, à travers le « Le Quotidien de nos Ados », le premier festival du film de poche, les deux communes ont brillé par leur succès. A l'issue, Sedra, un adolescent du Fokontany Est-Mahazoarivo a reçu le prix du meilleur film. Valisoa, du fokontany d'Ambohimarina a remporté le prix du meilleur scenario et le prix du coup de cœur du jury a été attribué à Nihal, une adolescente de Carry-le-Rouet.

Tous les autres participants ont été également récompensés : des fournitures scolaires pour les ados malgaches et des tickets de cinéma pour ceux de Carry. Le maire d'Alasora, Marc Ramiarinjatovo a informé que « Carry-le-Rouet a prévu d'envoyer des manuels scolaires, des véhicules pour la police communale et des éclairages publics pour l'ensemble de notre Commune ». Quant à Jimmy Randriantsoa, il a précisé qu'« outre la projection du film et la remise des prix, les objectifs de ce festival sont de créer des liens entre les ados des deux communes leur permettant de mieux se connaître, de partager leurs différences culturelles et traditionnelles pour un enrichissement mutuel ».