Madagascar: Remaniement gouvernemental - Un Général pressenti à Mahazoarivo ?

L'on constate d'ailleurs que depuis le début de cette année 2018, les tenants du pouvoir ne cessent d'accroître les intimidations et les provocations contre leurs adversaires politiques potentiels. Avec la nomination d'un Général quatre étoiles à la Primature, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » prévoit certainement d'augmenter la pression contre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ainsi que tous les autres politiciens qui vont briguer la Magistrature suprême.

Recours à la force. A la place d'Olivier Mahafaly Solonandrasana, le Chef de l'Etat opterait pour un Premier ministre militaire. L'actuel ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Béni Xavier Rasolofonirina et le Secrétaire Général à la Présidence, le Général de Corps d'Armée Roger Ralala seraient en pôle position pour siéger à la Primature. Ils sont connus et reconnus figurant parmi les hommes de confiance du président Hery Rajaonarimampianina au sein de la grande muette. A l'approche de la Présidentielle, le régime HVM envisage, peut-être d'opter pour le recours à la force, de mater toutes les manifestations politiques et de verrouiller tous les créneaux qui pourraient être exploités par l'opposition.

Quoiqu'il en soit, du côté des proches collaborateurs du président à Iavoloha, l'on soutient que Hery Rajaonarimampianina va procéder incessamment à un remaniement gouvernemental. Des grandes figures du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » soupçonnent en effet le locataire de Mahazoarivo de préparer sa candidature pour l'élection présidentielle, et de rivaliser ainsi Hery Rajaonarimampianina qui prévoit de briguer un second mandat.

Serein. Le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana ne se sent pas du tout menacé. Alors que ses proches collaborateurs à Mahazoarivo commencent à paniquer face aux rumeurs qui circulent depuis un certain temps par rapport à un remaniement gouvernemental en vue, le Chef du gouvernement quant à lui affiche une sérénité. Il a tenu à rassurer ses conseillers politiques au cours d'une rencontre qui s'est tenue cette semaine, en affirmant qu'Iavoloha n'envisage d'opérer aucun changement de gouvernement.

