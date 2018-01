Madagascar: Début des grandes manœuvres électorales

Cette fois-ci, on y est vraiment. Le compte à rebours a commencé et les grandes manœuvres de l'élection présidentielle ont bien commencé.

Avec la présentation du programme d'Hery Rajaonarimampianina, intitulé « fisandratan'ny Madagasikara » en fin d'après-midi au buliding center d'Iavoloha et l'annonce très attendue de la candidature d'Andry Rajoelina à Paris demain, on est maintenant entré dans le vif du sujet. Les Malgaches vont maintenant pouvoir se faire une opinion de la qualité de deux des principaux candidats et de leur programme respectif.

Jusqu'à présent, le régime avait beau jeu de s'acharner sur Marc Ravalomanana pour l'écœurer. L'ancien président continue à subir les tracasseries sans broncher, et il ne peut que prendre à témoin l'opinion publique. Mais maintenant, c'est un autre challenger qui va entrer en lice et l'équipe entourant le chef de l'Etat n'entendent pas se laisser surprendre. Ils vont donc essayer d'amoindrir l'effet de l'intervention d'Andry Rajoelina sur la population malgache en lui coupant l'herbe sous les pieds. C'est un programme présidentiel que l'actuel chef de l'Etat va présenter cet après-midi et gageant que cela se fera avec un maximum d'effets.

Cependant, on peut se demander si cela suffira à mettre à mal la détermination du candidat Andry Rajoelina .Sa stratégie a été longuement étudiée et son programme « initiatives et émergence Madagascar » a été bien pensé. On va donc assister à la confrontation de deux projets. Simplement, on ne peut que s'étonner de la part du régime de faire miroiter de belles perspectives à la fin d'un quinquennat qui n'a pas répondu aux aspirations de la population.

C'est de bonne guerre, mais on verra si cette dernière va se laisser convaincre par les promesses qui vont être faites. Avec l'entrée en lice en cette fin de semaine d'un candidat craint par le pouvoir, les choses sérieuses vont commencer et l'opinion va pouvoir véritablement juger.