Madagascar: AFT Andavamamba - L'éclectisme et la diversité au rendez-vous !

L'équipe de l'alliance française de Tana a présenté hier ses activités culturelles pour le premier trimestre. Une programmation à travers laquelle chacun trouverait certainement son bonheur.

Expo photo et sculpture, conférence sur les cultures ancestrales, concert avec le chœur d'hommes de Madagascar ou avec son Excellence le roi du salegy, audition pour la fête de la musique, concours d'éloquence et de dictée... la programmation de l'Alliance française d'Andavamamba pour le premier trimestre ne manquera pas de piment. L'équipe, conduite par le Directeur Général Jean-Pascal Clément, a effectivement fait en sorte que chacun puisse y trouver son bonheur. Et ça débute dès ce jour. Dans le cadre de l'évènement « la nuit des idées », dont la plus grande partie se tient à l'IFM, une expo-photo autour du thème « d'une ville à une autre, la ville et son environnement » orne les cimaises de l'AFT à partir de ce jour. Un évènement dont le vernissage sera suivi d'une conférence sur « la ville durable » où le public sera invité à prendre part. S'ensuivra ensuite le concert avec le chœur d'hommes de Madagascar. Aujourd'hui composé d'une trentaine de membres, le groupe revisitera les grands classiques malgaches, entre autres les succès de Lôlô sy ny tariny et de Mahaleo sans oublier les compositions de grands compositeurs classiques comme Gounod, Liszt ou encore Orff.

Expo. Grand habitué de l'AFT, Salomon Manan'art, cette année, ne manquera pas d'éblouir les amoureux d'art avec ses magnifiques sculptures. Il dévoilera une trentaine d'œuvres autour de différents thèmes, du 5 au 24 février. Le photographe Robin Hammond prendra ensuite le relais et exposera le fruit de son travail effectué à la maison carcérale de Mahajanga, dans le cadre du projet « Quartiers d'avenir : de la détention à la réinsertion ». Ces images inédites, le public pourra les apprécier à partir du 26 février, jusqu'au 2 mars. Pour tous ceux qui rêveraient d'un concert avec Jaojoby à l'affiche, ça va être fait le 24 février. Le roi du salegy clôturera les 70 ans de l'AFT. Un évènement à ne rater sous aucun prétexte !

Kabary et dictée. Les amateurs de « kabary » et de langue française ne seront pas en reste. Le responsable de la communication d'expliquer : « Le kabary n'est plus aussi populaire qu'autrefois. Les jeunes se désintéressent de plus en plus de cet art oratoire. Or, il est important de savoir manier, de maîtriser les mots. C'est la raison pour laquelle le concours s'adresse uniquement aux jeunes universitaires et lycéens qui devront préparer leur discours en malagasy et en français ». Les amoureux de la langue française vont également pouvoir partager leur passion à travers la dictée de la francophonie. Les inscriptions à cette manifestation seront clôturées le 17 mars. Des évènements pour tous les goûts et toutes les couleurs, c'est à l'AFT dès demain, jusqu'au mois de mars !