Madagascar: HOREB-KAIZEN - Foulpointe, une commune pilote en Afrique

Le système HOREB développé par le groupe FALY Export et le KAIZEN, un système de travail japonais d'amélioration continue reconnu dans le monde entier a été combiné.

La commune de Foulpointe a été choisie pour être la commune pilote en Afrique dans la mise en œuvre de cette approche conjointe. « Il s'agit de l'opérationnalisation concrète d'un développement inclusif et durable où tous les acteurs de développement à partir des producteurs trouvent leur compte et se partagent les bénéfices générées par les activités », a expliqué Faly Rasamimanana, le directeur général de Faly Export lors de son lancement officiel mardi dernier.

A vocation agricole. Si HOREB est connu et pratiqué depuis quelques années par un ensemble d'acteurs comme les producteurs et les exportateurs dans le pays, la KAIZEN est venu renforcer le système par l'adoption de nouvelles mentalités et rigueur à la japonaise qui fait le renom économique spectaculaire de Japon dans le monde entier. Chaque partie HOREB et KAIZEN a fait l'effort d'apporter et de démontrer en public et devant le monde entier qu'il est possible de faire le développement à partir de ce qu'on a et améliorer petit à petit sans se prélasser; et c'est d'ailleurs le fondement du Kaizen.

Comme Foulpointe est une zone à vocation agricole, l'entretien et la réhabilitation des routes, ruelles, ponts et dotation de pirogues sont les premières actions concrètes menées dans la localité. Il est très important de mentionner que les activités HOREB - KAIZEN contribuent à tous produits agricoles malgaches, en particulier le Litchis de Toamasina II à commencer par Foulpointe, de concurrencer ceux des autres pays sur le marché international.