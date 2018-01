Pas de jour chômé pour les fonctionnaires. Ils devront se rendre sur leur lieu de travail, l'avis de pluies torrentielles ayant été levé ce jeudi 25 janvier, à 10 heures. Les employés du secteur public ont ainsi jusqu'à 12 h 30 pour être en poste.

«Il est demandé aux fonctionnaires de se rendre à leur lieu de travail respectif le plus tôt possible, mais pas plus tard que 12 h 30», est-il écrit dans un communiqué du chef de la fonction publique.

Toutefois, certains fonctionnaires ont la possibilité de prendre un special leave, comme prévu dans The Heavy Rainfall Protocol for the Public Sector. Surtout s'ils se trouvent dans l'incapacité de se rendre au bureau.