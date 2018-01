Ile Maurice: Pluies torrentielles - Business Mauritius demande à ses membres de prendre «les décisions qui s'imposent»

Du côté de la fonction publique, The Heavy Rainfall Protocol for the Public Sector est entré en vigueur à la suite de l'avis de pluies torrentielles. Ainsi les employés d'institutions publiques et parapubliques ont été priés de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Une décision finale sur l'ouverture ou non des bureaux sera prise à 11 heures.

Dans un communiqué, Business Mauritius demande à ses membres et aux entreprises en général de «prendre les décisions qui s'imposent (ouvrir ou pas) en fonction de la situation dans leurs régions respectives». Le Chief Executive Officer Raj Makoond explique avoir, au préalable, consulté le National Disaster Risk Reduction and Management Centre.

