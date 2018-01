Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Pour prévenir la violence électorale, la MONUSCO forme ses partenaires

communiqué de presse

Uvira, le 24 janvier 2018 - Dans le cadre de la promotion d'un environnement stable pour un processus électoral démocratique et apaisé à Uvira, dans le Sud-Kivu, la Monusco accompagne les institutions de l'Etat et de la société civile impliquées dans ce processus.

Du 22 au 23 janvier 2017, la section des affaires civiles de la Mission de l'ONU a animé, dans la salle de conférence de l'hôtel Umoja, une session de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile, les médias locaux et les acteurs politiques sur les mesures visant à prévenir la violence électorale.

Une cinquantaine d'acteurs, avec une forte représentation de femmes d'Uvira, de Makobola et de la plaine de la Ruzizi ont pris part à cette session de deux jours, qui a également connu la participation du secrétaire exécutif provincial de la CENI et son équipe venus de Bukavu.

La délégation de Bukavu a fait des présentations sur la machine à voter, le calendrier électoral, les contraintes et les perspectives sur l'ensemble du processus électoral. Une autre présentation, bien accueillie par les participants, est celle de la police des Nations Unions (UNPOL-Uvira) qui a expliqué son mandat d'appui à la Police Nationale Congolaise (PNC) pour la sécurisation des élections.

Parmi les autres thèmes abordés, il y a l'amélioration de l'éducation civique des acteurs et de la population et la préparation à la tenue d'élections sans heurts. Une large frange de la rencontre a été consacrée au rôle et à l'implication des femmes dans le processus électoral. Les différents orateurs ont souligné les défis traditionnels qui entravent l'expansion des femmes dans les compétitions politiques.

Un autre thème, non moins important, a été l'exercice des libertés publiques pendant le processus préélectoral et électoral. Sur ce thème, les participants ont évoqué les comportements à adopter vis-à-vis des services et forces de Sécurité pour éviter des malentendus et des provocations inutiles.

Les différents sujets ont été respectivement expliqués par des experts de la société civile, des dirigeants d'organisations de femmes, des avocats locaux membres du Conseil de sécurité et des acteurs politiques (majorité et opposition).

Quatre recommandations clés ont été unanimement approuvées et centrées sur la création d'un cadre de consultation comprenant tous les acteurs ; et ceci pour un processus électoral réussi et sans violence sur le territoire d'Uvira dans son ensemble. Une équipe conjointe a été mise en place pour suivre les recommandations, tandis que d'autres équipes ont accepté de restituer et de sensibiliser dans leurs entités respectives.