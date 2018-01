Congo-Kinshasa: Mission conjointe d'évaluation de l'Onu à Nyunzu et Manono

communiqué de presse

Tanganyika, le 25 janvier 2018 - Dans le but d'évaluer la situation sécuritaire dans sa zone de responsabilité, le contingent des Casques bleus du BENBATT-11, par l'entremise des bases opérationnelles de Kalemie et Manono (COB,) a conduit du 17 au 20 janvier 2018 une mission de reconnaissance des axes Kalemie-Nyunzu, Manono-Nyunzu sous couverts de « l'opération Tafuta ».

Cette mission a coïncidé avec l'escorte des agences humanitaires que sont le PAM et UNHCR, respectivement à Manono et à Nyunzu. Elle avait également pour but de rencontrer et d'échanger avec les autorités locales.

Le COB Kalemie, escortant la mission du PAM et d'UNHCR, a quitté Kalemie mercredi 17 janvier 2018 avec pour objectif de retrouver à Nyunzu, le personnel du COB Manono, chargé pour la circonstance d'effectuer la reconnaissance de l'axe Manono-Nyunzu et d'escorter UNHCR à Manono.

Les difficultés liées aux conditions climatiques et à la praticabilité des routes ont retardé la jonction des deux convois qui ont regagné Nyunzu dans la nuit du18 au 19 janvier 2018. Ils ont cependant rencontré l'Administrateur du territoire et le Conseil de sécurité de Nyunzu le vendredi 19 janvier et procédé à la distribution des vivres aux populations locales avant de reprendre le chemin de retour vers leurs bases respectives de Kalemie et de Manono.

La réunion avec le Conseil de sécurité de Nyunzu a connu la présence de l'Administrateur du territoire, du Commandant en second la 61ème brigade FARDC, du Commandant PNC, du président de la société civile de Nyunzu, du représentant du Comité National pour les Réfugiés et des membres de l'UNHCR.

Au cours de cette rencontre, l'Administrateur du territoire a fait le point de la situation sécuritaire dans son territoire où le secteur Sud Lukuga est calme. Il a indiqué que le secteur Nord Lukuga, connait une situation d'insécurité, reconnaissant qu'il y a de fréquentes attaques de villages et de carrières par des miliciens 'Hapa na pale en provenance' du territoire de Kabambare.

Ces milices, auxquelles adhèrent massivement les jeunes Twa et Bantou du territoire de Nyunzu, mènent des attaques et des actes de pillage sur l'axe Nyunzu Kongolo et précisément à Lengwe et à Mukundi. Ceci aurait entrainé environ soixante mille (60.000) déplacés internes vers Nyunzu.

Face à cette situation, les FARDC ont été déployées et ont pu libérer 75% des zones tombées aux mains de ces miliciens sur les axes Nyunzu - Manono et Nyunzu - Kongolo, malgré leurs moyens limités.

Sur l'axe Kalemie-Nyemba, la situation sécuritaire est calme. La population vaque normalement à ses occupations, surtout à Muhala et Kyoko, où il y a une forte concentration de la population, alors que les villages intermédiaires sont pour la plupart vides.

Cette mission de terrain a permis d'avoir une évaluation réelle de la situation dans cette zone et pourrait contribuer à mieux planifier les opérations à mener dans le cadre de la protection des civils.