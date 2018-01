Afrique: CHAN 2018 - Namibie - Objectif, battre le Maroc sur ses terres et devant ses supporters

Avec les derniers matchs de la première phase disputés dans le groupe D, on connait les affiches des… Plus »

Pour le technicien, les Lions de l'Atlas n'impressionnent pas les Brave Warriors. Il est confiant et pensent que ses « Guerriers » vont faire le maximum pour se qualifier dans le dernier carré du CHAN 2018. Les Brave Warriors, qui n'en sont qu'à leur première participation au CHAN, ont réussi à glaner deux victoires, contre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, puis un point face à la Zambie. Mais affronter le Maroc chez lui dans un match à élimination directe est un tout autre challenge...

« Le match sera difficile certes, mais je suis confiant en la capacité de mes joueurs. On a créé la surprise durant ce championnat d'Afrique des nations en montrant un très bon niveau. Le moral des joueurs est au beau fixe après avoir garanti la qualification en quarts de finale. Nous allons battre le Maroc sur ses terres et devant ses supporters », a indiqué l'entraîneur de la Namibie, Ricardo Mannetti dans des propos relayés par sport.le360.ma.

Avec la dernière journée dans le groupe D jouée ce mercredi, on connait désormais les affiches des quarts de finale du CHAN 2018. Le Maroc sera face à la surprise de ce tournoi, la Namibie le samedi. Les Lions de l'Atlas locaux, premiers de la poule A qui joueront devant leur public, sont les favoris de cette rencontre. Ce n'est cependant pas déjà gagné pour les Marocains face à des Namibiens ambitieux et qui font partie des équipes à n'avoir perdu aucune rencontre au premier tour du CHAN 2018.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.