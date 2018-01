Ile Maurice: Inondations - 25 personnes secourues par les pompiers, avenue Berthaud fermée à la circulation

Le mauvais temps qui perdure continue à donner du fil à retordre aux sapeurs-pompiers. Entre minuit le mercredi 24 janvier et 15 heures ce jeudi 25 janvier, ils ont mené 113 opérations dans diverses parties du pays.

De plus, ils ont porté secours à 25 personnes, piégées par les eaux. À Tranquebar, deux opérations de sauvetage ont eu lieu. Une famille de trois personnes dont la maison s'est effondrée ce jeudi, a été secourue de justesse. Les sapeurs-pompiers ont également dû venir en aide à douze autres personnes, dont quatre hommes, deux femmes et deux enfants ont été secourues, à Tranquebar.

À Baie-du-Tombeau, les pompiers ont volé au secours de cinq personnes, soit un homme et une femme et trois enfants. Tandis qu'à Candos, un enfant de quatre ans a été évacué d'une maison inondée. Et à Coromandel, deux enfants ont été sauvés ainsi que deux autres à Bambous.

Par ailleurs, 105 opérations ont été menées dans des maisons et des cours inondées. Le plus grand nombre d'interventions ont été menées dans la région de Port-Louis, soit une quarantaine, suivies des Plaines-Wilhems et de la région Ouest avec 26 et 24 opérations respectivement. Dans l'Est et le Nord, huit opérations ont été faites contre 5 dans le Sud.

Concernant la situation sur les routes, l'avenue Berthaud, non loin de la quincaillerie Khoodruth, est fermée à la circulation en raison de l'accumulation d'eau sur cette partie de la route. Les autres routes sont, elles, ouvertes à la circulation.