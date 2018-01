Ile Maurice: Post-Berguitta - Quand la pluie n'est pas d'un grand secours

Rencontré cette semaine sur la route principale de Malakoff, Premchand Soondar confie qu'à chaque averse il perd la totalité de ses plantations. Selon ce qu'il a constaté, c'est l'eau s'écoulant des anciens établissements sucriers qui lui cause ces pertes. Le trop plein d'eau recouvre la plupart de ses champs et rien ne peut le prémunir de ces inondations.

Nous avons rencontré Farhad Jugon, planteur de Camp-Diable depuis maintenant 35 ans, et Ahmad Rafick Chataroo de Chemin-Grenier, qui exerce depuis sa tendre jeunesse. Si, pour le second, la plantation «coule dans ses veines», pour le premier nommé cela a été une tout autre expérience.

