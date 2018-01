Afrique: Nigéria-Angola et Congo-Libye complètent le tableau des quarts

Avec la dernière journée dans le groupe D jouée ce mercredi, on connait désormais les… Plus »

« Je félicite l'équipe du Congo pour avoir terminé à la tête du groupe. Maintenant qu'on est en quarts de finale, tout est possible. On va essayer d'aller le plus loin possible. C'est vrai, face au Nigéria ce ne sera pas facile »

« Les joueurs sont prêts pour le quart de finale. On a fait un match nul face à l'Angola qui nous arrange pour terminer en tête de ce groupe. Les joueurs ont été perturbés par les contacts car il y'a beaucoup d'agents courtisans. On analyse les matchs de la Libye pour préparer notre quart de finale comme il se doit ».

« Je félicite mes joueurs pour le match qu'ils ont fait. Même si notre tâche était difficile, les joueurs se sont donnés à fond et ont fait honneur à notre pays et à la CAF. Ce tournoi a permis aux joueurs de découvrir le haut niveau ».

« Je ne regrette rien dans ce tournoi, même pas mes choix. Avant de venir ici, tout le monde était unanime à dire que j'ai choisi les meilleurs joueurs de notre championnat. Ça n'a pas marché et cela peut arriver même aux meilleures équipes du monde. Il faut croire au travail et ne pas baisser les bras ».

De retour des vestiaires, les Lions indomptables vont pousser et parviennent à revenir dans le match. Le but est inscrit à la 52' par Patrick Moukoko, idéalement servi par son coéquipier Willy Namedji.

La tâche des burkinabés s'annonçait déjà difficile. Autrement dit, il fallait un miracle pour voir les Etalons passer le cap du premier tour. Tout d'abord, ils étaient dans l'obligation de battre le Cameroun et surtout marquer trois buts. Puis, il fallait attendre aussi le résultat de l'autre match Congo-Angola et espérer une défaite des Palencas Negras.

