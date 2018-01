Afrique: Emergence des pays africains par la transformation structurelle des économies

Pour lui, «la politique de diversification et de croissance économique des pays africains doivent nécessairement reposer sur la manufacture, la technologie et l'innovation, l'industrie, les infrastructures de qualité, les exportations et le secteur des biens et services».

Reda Cherif, économiste du Fmi, à son tour, débattant sur la problématique: «Politique de diversification et de croissance durable», a conseillé les Etats africains à bâtir des politiques économiques solides qui reposent sur la technologie locale et l'innovation pour exploiter pleinement le potentiel de production.

Elle s'est appliqué une bonne gestion de ses services, avec des exportations sophistiquées, le tourisme intelligent, et la bonne finance pour soutenir les initiatives à la base notamment dans la recherche... entre autres secteurs très productifs et t exportables», a-t-il cité en exemple.

Comment passer de pays pauvres à pays dits émergents, bâtis sur des modèles propres (locaux) et soutenus par un benchmark? C'est le substrat de la problématique que tentent de répondre économistes et autres experts en la matière, depuis hier mercredi, à Dakar.

Des économistes du Fonds monétaire internationale (Fmi) et autres experts en la matière réfléchissent depuis hier, à Dakar, sur les voies et moyens devant permettre aux pays africains d'émerger.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

