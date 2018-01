Tunisie: Les technologies vertes en point de mire

L'enjeu est de taille pour notre pays qui aspire à profiter de l'expérience de ce pays pionnier dans ce domaine pour mettre en œuvre la stratégie nationale dans le domaine de l'environnement.

Cette visite va asseoir les jalons d'une coopération institutionnelle entre les deux pays au niveau de l'économie circulaire qui est axée sur le recyclage et la réutilisation et vise l'optimisation des ressources naturelles, explique M. Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l'Environnement.

La Finlande est aujourd'hui un pays leader dans le domaine de l'environnement durable. Elle est classée première sur le plan mondial en termes d'économie circulaire.

Les chefs d'entreprise finlandais passeront à leurs homologues tunisiens leur savoir-faire dans les domaines de l'énergie renouvelable du traitement et collecte des eaux usées et des déchets.

L'économie circulaire se présente aujourd'hui comme une solution contribuant à l'amélioration de la qualité de l'environnement par la réduction de la pollution, l'économie des ressources naturelles et le recyclage. Ceci est de nature à limiter le gaspillage des ressources naturelles et appuyer le développement durable.

La Tunisie cherche à diversifier sa coopération surtout au niveau du transfert de la technologie pour l'économie verte. «Les possibilités de créer des emplois dans le domaine de ce type d'économie sont énormes en Tunisie, d'où ce besoin de coopération pour renforcer notre savoir-faire et notre technologie.

C'est en substance le but de la visite de la délégation finlandaise. Il faut tirer profit de cette coopération dans différents domaines, tels le traitement des déchets, l'énergie renouvelable et même l'assainissement dans les petites localités», a déclaré M. Riadh Mouakher.

Il faut renforcer nos capacités dans l'économie circulaire et ses différentes filières comme le traitement des matériaux de construction, des pneus et surtout des déchets électroniques (batteries, piles... ) qui commencent à poser un vrai problème. On a besoin de coopération et d'entraide et d'un appui technologique considérable en vue d'acquérir le savoir-faire, selon le ministre des Affaires locales et de l'Environnement.

La maîtrise des technologies vertes permettra à la Tunisie de devenir un hub de l'Afrique dans ce domaine et offrira de grandes opportunités d'investissement aux sociétés tunisiennes pour transférer, à leur tour, ce savoir-faire aux pays africains.

Malgré les problèmes vécus, surtout après la révolution, dans le domaine de l'environnement, la Tunisie se positionne à la 53e place sur un total de 180 pays et la première dans le monde arabe selon l'indice de performances environnementales effectué en 2016 par l'université américaine Yale.

La Finlande, notre partenaire stratégique, a occupé la première place. La Tunisie compte beaucoup sur la grande expérience et le savoir-faire de ce pays pour un partenariat fécond et fructueux.