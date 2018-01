Tunisie: Menaces d'escalade

Toujours selon le même communiqué, l'examen des revendications sociales des enseignants universitaires est déjà en cours et a été entamé par les commissions mixtes fondées à l'issue du congrès national sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. «Toujours la même langue de bois. Toujours une attitude d'un ministère qui fait l'autruche.

Et puis, si par la suite, l'on veut suivre des démarches d'austérité, soit. La marginalisation des enseignants chercheurs universitaires ne peut plus continuer», s'explique Najmeddine Jouida.

Face à cette situation exaspérante, les jeunes internautes ont enflammé les réseaux sociaux. Entre opposants et partisans, ils éclataient en invectives contre ce bras de fer engagé entre le ministère et le syndicat.

Contacté par La Presse, Najmeddine Jouida, secrétaire général du syndicat Ijaba qui a appelé à cette grève, a déclaré que plus de 60 instituts et facultés dans diverses régions de la Tunisie sont toujours en grève. «Environ 2.000 enseignants chercheurs dans des universités à Sousse, Sfax, Carthage, Gabès, Kairouan et Gafsa ont boycotté les examens, et ils sont, actuellement, toujours en grève.

