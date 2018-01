Sénégal: Abdoulaye Fane - "Les négociations n'augurent rien de bon pour l'apaisement du climat scolaire"

La question qui nous semble être la plus importante est l'apurement du stock des dossiers à la fonction publique et la mise en solde des recrutés ainsi que leur avancement», a fait savoir Abdoulaye Fane.

« Ils devront penser à orienter leur lutte syndicale vers d'autres formes pour ne pas porter préjudice aux élèves et parents qui sont les victimes », a relevé le président de l'Unapees. Et l'enclume de l'Etat dont la responsabilité, dit-il, est engagée pleinement car, il a signé des accords qu'il doit respecter.

«Nous pensons que cela a mis du temps pour faire l'état d'avancement des accords car, il s'agit plutôt de respect des accords signés et non de négociations.

Elle traverse une situation amertume pour les parents d'élèves. L'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (Unapees) le regrette et dégage une mauvaise perspective pour l'apaisement du climat scolaire.

Au regard des plans d'actions unitaires déroulés par les organisations syndicales les plus représentatives réunies en intersyndicale, l'école publique sénégalaise risque de s'éterniser dans cette instabilité où elle se trouve. Loin de l'accalmie et de la confiance entre acteurs.

L'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (Unapees) s'est dite «outrée» par la période de turbulence, se traduisant par des grèves répétées déployées par les organisations syndicales d'enseignants. Le président de l'Unapees constate pour le déplorer la radicalisation de l'Etat et des syndicats d'enseignants. «Cela n'augure rien de bon pour l'apaisement du climat scolaire», prévient-il.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.