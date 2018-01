Sénégal: Grève des agents des collectivités locales - L'intersyndicale décrete 72 heures

De ce point de vue, les travailleurs, notent dans le mémorandum «la tenue sans délai du Conseil Interministériel, maintes fois promis par Monsieur le Premier Ministre, aux fins d'examiner tous les manquements constatés dans l'application de la réforme mais aussi et surtout de finaliser la seconde phase de l'Acte 3 renvoyée aux calendes grecques alors qu'elle nous semble la plus importante puisque devant régler la question des finances locales ».

Parmi ces points, il y a le «Paiement des indemnités de départ à la retraite des agents redéployés et dont les communes d'accueil refusent d'obtempérer», la « Régularisation de la couverture maladie aux ayants droits victimes du redéploiement pendant la réforme de l'Acte 3 », « Réintégration des agents municipaux licenciés de manière abusive par le Maire de la Commune de Ourossogui et 9 autres questions allant tous dans le sens des accords signés avec l'Etat du Sénégal ».

Dans un mémorandum envoyé par le secrétaire général Sidya Ndiaye à la rédaction, les syndicalistes demandent la «mise en place urgente et sans délai de la Fonction Publique Locale», et la prise de mesures concrètes sur les 12 points de revendications.

