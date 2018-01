Tunisie: Projet de digitalisation de l'information

L'objectif de cette journée, comme nous l'a indiqué Kamel Youssef, directeur du CSFSOP de Sousse et titulaire du diplôme d'ingénieur principal en commande automatique (option informatique industrielle), est de former tout le personnel du CSFSOP en matière de projet de digitalisation de l'information et de la communication au niveau de l'administration centrale de l'ATFP ainsi que des centres de formation professionnelle (CFP) en Tunisie afin de réaliser un réseautage des CFP du pays avec l'administration centrale de l'ATFP.

Un plan d'action mis en œuvre

Ce travail permettra de moderniser les prestations de services des CFP auprès des demandeurs de formation, des partenaires industriels et sociaux.

Le MS 365, a-t-il ajouté, entre dans le cadre du plan d'action de l'ATFP 2018-2020 visant la mise à niveau de sa structure centrale et de ses établissements auxiliaires, à savoir les CFP dans tout le pays, et ce, sur deux paliers principaux, à savoir la stabilisation du fonctionnement de l'ATFP et le développement de ses activités ainsi qu'au niveau de la centralisation des données et la garantie de leur suivi et traitement en temps réel.

Au cours de son intervention portant sur «les services et applications du MS 365», Chiheb Zouabi, responsable à la direction des systèmes informatiques à l'ATFP à Tunis, ingénieur et administrateur de l'outil MS 365, a indiqué que cet outil, adopté récemment par l'ATFP afin de moderniser et faciliter la communication avec les CFP de Tunisie, offre plusieurs services, dont notamment les applications «office» habituelles telles que «Word», «Power-point», «Excel» et autres, mais offre aussi un espace de stockage en ligne de données dit «One drive», accessible de partout dans le monde, moyennant un compte (login et mot de passe), et ce, pour consulter et travailler sur ces données sur des PC personnels, des PC portables, des tablettes ou des smartphones.

Le MS 365, a-t-il poursuivi, donne la possibilité -- moyennant la messagerie professionnelle dans l'application dite «Outlook» -- de créer, de répondre, de recevoir et de transférer des courriers. En outre, a-t-il poursuivi, l'application Outlook permet, entre autres, de créer et d'ajouter une signature électronique, joindre des fichiers à des messages électroniques et des événements de calendrier.

Menaces d'espionnage

Le MS 365, a-t-il ajouté, offre aussi la possibilité de créer un réseau social d'entreprises privées de l'ATFP appelé «Yammer», principale source d'information pour le personnel de l'ATFP et de son public-cible (apprenants, industriels, nouveaux promoteurs), et ce, pour créer une proximité avec ce public-cible, de gérer l'image que l'ATFP veut se donner, de mieux connaître les attentes du public-cible, de donner de l'importance aux activités de l'ATFP et des centres de formation professionnelle et de promouvoir ces institutions en matière de communication et d'information. Il a noté que le réseau d'entreprises «Yammer» permet d'éviter entre autres les menaces d'espionnage et de piratage des données.

L'intervenant a mentionné aussi que le MS 365 améliorera considérablement la qualité des prestations de services entre l'ATFP et les CFP en matière de données de nomenclature (suivi de la formation et octroi de bourses pour les apprenants, discussion et clôture du budget des CFP), de gestion des courriers entre l'ATFP et les CFP, d'échanges des expériences réussies au niveau de la gestion, de la formation, de l'hébergement, de la restauration, des activités sportives et culturelles, du marketing, des prestations des CFP et de la formation des formateurs en matière d'ingénierie.