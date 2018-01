Tunisie: Un polar fin et efficace !

Le duo a déjà travaillé ensemble dans un clip vidéo de la chanteuse suédoise Lykke Li. En effet, Tarek Saleh, ancien graffeur, réalisateur de documentaires (l'un sur Guantanamo, un autre sur la révolution cubaine) a réalisé le clip de la chanson «I follow you», dont on garde en tête les images enneigées troublantes, et dans lequel on trouvait déjà la vedette de «Le Caire confidentiel», Fares Fares.

Amoureux de l'Histoire du monde, et grand spécialiste des opprimés, Tarek Salah a choisi dans ce film d'évoquer l'Histoire égyptienne récente, plus précisément le soulèvement de la Place Tahrir, avec quelques clins d'œil au déclenchement des manifestations qui ont précédé les révolutions dans plusieurs pays du monde, celles qui ont mené à la Révolution de 2011 en Tunisie et que le film évoque à travers les images visionnées à la télévision par les policiers égyptiens.

Mais en délaissant l'approche purement documentaire pour évoquer ces événements qui allaient mener le peuple égyptien à se révolter contre la présidence autoritaire de Moubarak, le réalisateur opte pour un mariage percutant entre la fiction (le thriller de chambre d'hôtel avec soupçons politiques) et le réalisme du reportage, puisque c'est bien au contexte historique qui s'ébroue en filigrane que l'auteur s'intéresse.

L'histoire commence avec le meurtre d'une chanteuse de club dans un grand hôtel au Caire, à quelques pas de la Place Ettahrir. Fares Fares, qui a fait ses preuves dans de grosses productions américaines comme Zero Dark Thirty ou Rogue One : A Star Wars Story, prête ses traits à l'inspecteur Noureddine, qui, aussi taciturne que corrompu, se retrouve à enquêter sur la mort de la chanteuse.

Et ce qui paraît être au départ un simple fait divers devient, peu à peu, une affaire d'une grande ampleur à laquelle sont mêlés des hauts représentants du pouvoir et des services de sécurité de l'Etat. Très vite, l'inspecteur prend conscience de ce pourrissement général du régime, qui ne demande qu'à tomber.

Pour pouvoir tourner son film, Tarek Saleh a été contraint de le faire en dehors de l'Egypte après que les forces de sécurité égyptienne lui ont interdit de travailler au Caire, signe que le nouveau régime a gardé plusieurs travers de l'ancien, d'après The Hollywood Reporter.

Il a donc tourné son film à Casablanca où «les décors décrépits et crasseux [que le réalisateur a pu trouver au Maroc] restituent remarquablement la putréfaction prêtée au régime de Moubarak», commente l'hebdomadaire américain, séduit par le travail du cinéaste.

En effet, le film de Saleh dérange à plus d'un titre, puisqu'il pointe du doigt là où le cancer de la corruption s'est métastasé partout en Egypte au début de la décennie 2010.

Le film nous livre une caricature de la justice, où l'on se débarrasse éhontément des témoins gênants (le cas de la Soudanaise immigrée d'Afrique noire). Le réalisateur y révèle les petits arrangements entre meurtriers et complices que sont les grands représentants de l'Etat, flics, voyous et politiciens véreux.

Il dénonce tout un système où la culture elle-même, et par ailleurs la femme, utilisée, abusée, bafouée, et, au final, éliminée, sont exposées.

L'auteur met la lumière sur tout un système macho-mafieux et le déboulonne avec un grand savoir-faire cinématographique. Il en résulte un polar original, fin et efficace. A découvrir absolument !