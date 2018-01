Le Pape François a vigoureusement dénoncé la culture des fausses nouvelles ou «fake news». Dans un message rendu public hier, mercredi 24 janvier, en prélude de la 52e Journée mondiale des communications sociales prévue le 13 mai prochain, le souverain Pontife a notamment appelé à lutter contre les «fake news» qu'il a défini comme des «fausses nouvelles, non fondées, basées sur des données inexistantes ou déformées et visant à tromper voire à manipuler le lecteur».

Le Pape François prêche contre les fausses nouvelles ou «fake news». Dans son message en prélude de la 52e Journée mondiale des communications sociales prévue le 13 mai prochain, intitulé, «La vérité vous rendra libres» (Jn 8, 32), rendu public hier, mercredi 24 janvier, le souverain Pontife a vivement dénoncé la pratique des «fake news».

Définissant ces «fake news» comme des «informations non fondées, basées sur des données inexistantes ou déformées et visant à tromper voire à manipuler le lecteur dont la propagation peut répondre à des objectifs fixés, influencer les choix politiques et favoriser des gains économiques».

Le Pape François met notamment en garde journalistes et autres utilisateurs des réseaux sociaux sur cette pratique qu'il assimile au «serpent rusé», dont parle le Livre de la Genèse, celui qui, au commencement de l'humanité, est devenu l'auteur de la première «fake news» (cf. Gn 3,1-15), qui a conduit aux conséquences tragiques du péché, mises en acte ensuite dans le premier fratricide (cf. Gn 4) et dans d'autres formes innombrables du mal contre Dieu, le prochain, la société et la création.

«L'enjeu, en fait, c'est notre avidité. Les «fake news» deviennent souvent virales. En réalité, elles se répandent rapidement et de manière difficilement contrôlable, non pas en raison de la logique de partage qui caractérise les médias sociaux, mais plutôt pour leur emprise sur l'avidité insatiable qui s'allume facilement dans l'être humain.

Les mêmes motivations économiques et opportunistes de la désinformation ont leur racine dans la soif du pouvoir, de l'avoir et du plaisir qui, finalement, nous rend victimes d'un imbroglio beaucoup plus tragique que chacune de ses manifestations singulières: celui du mal, qui se meut de mensonge en mensonge pour nous voler la liberté du cœur», écrit le souverain Pontife qui prône une information fondée sur la vérité.

Et de relever que «l'antidote le plus radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la vérité. Dans la vision chrétienne, la vérité n'est pas seulement une réalité conceptuelle, qui concerne le jugement sur les choses, les définissants vrais ou faux.

La vérité ne consiste pas seulement à porter à la lumière des choses obscures, à "dévoiler la réalité", comme l'ancien terme Grec qui le désigne, aletheia (de a-lethès, "non caché"), conduit à penser.

La vérité a à voir avec la vie entière», souligne le souverain Pontife qui ajoute: «dans la Bible, la notion porte en soi le sens de soutien, de solidité, de confiance, comme le donne à comprendre la racine 'aman, dont provient également l'Amen liturgique. La vérité est ce sur quoi l'on peut s'appuyer pour ne pas tomber.

Dans ce sens relationnel, le seul vraiment fiable et digne de confiance, sur lequel on peut compter, et qui est «vrai», est le Dieu vivant. Et c'est l'affirmation de Jésus: «Je suis la vérité» (Jn 14,6).

L'homme, alors, découvre et redécouvre la vérité quand il en fait l'expérience en lui-même comme fidélité et fiabilité de celui qui l'aime. C'est seulement cela qui libère l'homme : «La vérité vous rendra libres» (Jn 8,32)».