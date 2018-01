Mais aussi «exige que toutes les personnes qui sont impliquées dans la barbarie de la forêt de Boffa Bayotte soient traduites devant les juridictions compétentes et punies à hauteur de l'ampleur des crimes de sang commis, afin que pareille tragédie ne se reproduise plus en Casamance ni nulle part au Sénégal».

Dans un communiqué rendu public à la suite de leur rencontre hebdomadaire hier, mercredi 24 janvier, à la Permanence nationale, sous la présidence du camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim du parti pour examiner, la situation nationale et la vie du parti, les jallarbistes ont, par ailleurs, félicité leur camarade Ousmane Badiane, Secrétaire national chargé des élections du parti «pour sa disponibilité constante et son rôle éminent dans le cadre du dialogue sur le processus électoral».

