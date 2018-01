Tunisie: Un partenaire crédible pour les promoteurs

En outre, son intervention couvre tous les secteurs d'activité (commerce, industrie, services, artisanat, agriculture, petits métiers et tourisme).

Il cible les diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que les personnes disposant de compétences ou de qualifications spécifiques, les nouveaux créateurs de projets et les essaimés.

Parmi les missions du centre d'affaires de Kairouan figure notamment le fait de renseigner les porteurs d'idées sur les procédures de création d'entreprises, les avantages et les incitations qui leur sont destinés, d'accompagner les jeunes promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de suivi de la réalisation de leurs projets et notamment dans la phase d'élaboration des études de faisabilité et de finalisation du schéma de financement.

Notons qu'en 2017, le centre d'affaires de Kairouan a enregistré l'élaboration de 80 plans d'affaires, l'organisation de 77 actions de coaching d'entrepreneurs et de promoteurs par des experts, l'accompagnement de 280 promoteurs, 19 cycles de formation au profit de 183 participants.

Par ailleurs, 48 projets ont été réalisés dans les secteurs industriel et de services pour un coût d'investissement de 1.731.746 D, ce qui a permis de créer 141 postes d'emploi. Notons qu'il existe dans le gouvernorat de Kairouan zones industrielles : Metbassta, El Baten, El Hajeb, Sbikha II (en cours d'aménagement) et la route de Tunis (I et II).

Le mécanisme Noomoo

M. Mehdi Oueslati, directeur du centre d'affaires de Kairouan, nous explique que les études ont montré que le taux de disparition des entreprises est de 80% dans les trois années qui suivent leur création, un constat alarmant qui nécessite de trouver des solutions.

«C'est la raison d'être de Noomoo qui entre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Industrie, les PME et la GIZ et qui a été créé il y a une année.

Ainsi, l'antenne régionale de Noomoo veille à la pérennité du business à travers un programme d'accompagnement post-création au profit de 30 entreprises déjà créées dans le gouvernorat de Kairouan.

Et de nombreuses autres actions sont prévues afin de fournir conseil, assistance et accompagnement personnalisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de consultants spécialisés. En somme, Noomoo est le programme développé par le CAR Kairouan (comité d'appui régional de Kairouan)».

Notons que parmi les entreprises enrôlées dans ce programme pilote et qui sont très satisfaites de l'aide de cette antenne régionale, on pourrait citer une entreprise d'injection plastique à El Baten appartenant à M. Abderraouf Otay et qui a été créée pour un investissement de 1.426.000D, ainsi qu'une unité de fabrication de filasse, à la Route de Tunis, appartenant à M. Yassine Harbi et qui a été créée pour un investissement de 2.850.000D, ce qui a permis de créer 45 postes d'emploi.