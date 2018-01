Rappelons que les licences professionnelles sont au nombre de six dont, management du territoire, métier du livre et l'édition ; gestion patrimoine, criminologie, traduction entre autres.

Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on constate des problèmes dans le paiement des bourses. En tant qu'étudiant, c'est difficile de joindre les deux bouts mais payer encore cinquante mille peut relever de l'impossible pour beaucoup des étudiants qui désirent le faire mais qui ne peuvent pas faute de moyens. Pour cela, il faut revoir le coût et faire impliquer l'Etat afin que des étudiants en bénéficient.»

Pour les licences et masters professionnels, ils seront payants et seront ouverts aux étudiants de tous les départements de l'Ucad, mais aussi du monde extérieur comme ceux qui sont dans le secteur actif.

L'université Cheikh Anta Diop s'ouvre au monde du travail et reste en adéquation avec les nouvelles offres d'emploi. Hier, mercredi 24 janvier, la faculté de lettres et sciences a lancé officiellement les licences et masters professionnelles qui devront démarrer au mois de février prochain.

Les licences et masters professionnelles de la faculté des lettres et sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été officiellement lancées hier, mercredi 24 janvier. Une ouverture qui va permettre à ce temple du savoir de se conformer au monde du travail en formant des hommes prêts à l'«utilisation».

