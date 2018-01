Tunisie: Reprise le 29 janvier avec un plan d'investissement

Pour ce qui est de l'accord, il a été signé par les représentants de l'Union Générale tunisienne du travail, (Ugtt) la direction générale de la Stip, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Utica, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, et le ministère des Affaires sociales.

La signature de l'accord s'est déroulée en présence notamment des ministres des Affaires Sociales, Mohamed Trabelsi, de l'Industrie et des PME, Selim Feriani, et du président de l'Utica, Samir Majoul, et du secrétaire général de l'Ugtt, Nourddine Taboubi.

Cet accord, qui s'ajoute une série d'accords dont ceux du 20 novembre et du 7 décembre 2017, stipule la reprise des activités de la Stip dans les sites de Menzel Bourguiba et de M'saken qui sont à l'arrêt depuis le 17 juillet 2017.

De même, la direction générale, à travers l'actionnaire majoritaire Me Abdelkader Dridi et son fils Montassar Dridi, P.d.g de ladite société, s'engage à annuler toutes les poursuites judiciaires et professionnelles à l'encontre des ouvriers depuis le mois de juillet 2017.

Assainissement du climat de travail

Aussi, la direction générale s'est engagée à payer les salaires dus aux ouvriers durant la période d'activité de la société dont ceux de juin et juillet, ainsi que les primes de productivité, et les primes spéciales, et ce, en tranches.

L'accord comprend, entre autres, un engagement de la direction générale à améliorer les conditions de travail dont celles du transport, notamment pour les ouvriers de Menzel Bourguiba, l'adhésion au groupement de santé du travail, ainsi que le remboursement des frais de l'assurance maladie.

L'un des points de cet accord concerne la création d'ici avril 2018 d'une mutuelle pour le personnel de la société. Ces points figurent parmi d'autres visant à assainir le climat du travail au sein de la Stip, ce qui sera inclus dans un programme d'investissement pour développer les activités de la société.

Les deux parties administrative et syndicale se sont engagées à œuvrer pour asseoir un climat de travail propice à la productivité et que les décisions de gestion soient exclusivement du ressort de l'administration à condition qu'elles respectent les lois du travail et le droit syndical.

Ainsi la reprise des activités logistiques, administratives et de maintenance, prévue le 29 janvier, précéderont celles de la production au sein des sites de la société, prévues le 5 février 2018 avec possibilité d'ajournement d'une semaine à condition qu'elle soit payée.