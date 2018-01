Tunisie: Réagir à tout prix !

Les attaquants hammamlifois ratent beaucoup d'occasions, ce qui énerve leurs coéquipiers. «Je ne comprends rien. Tout le monde est déterminé à remonter la pente et à gagner, mais nos attaquants sont inefficaces face aux buts adverses.

Contre l'OB et le SCBA, nous avons créé à peu près dix occasions assez nettes pour scorer, mais en vain». Désabusés par ce manque de réussite, le staff technique et Fadhel Ben Hamza se sont réunis avec les joueurs pour les inciter à être plus concentrés et efficaces.

«Nous sommes condamnés à gagner face au club de Soliman si on veut aspirer à la qualification aux play-offs. Ce sera un match à quitte ou double. A nous de trouver les solutions offensives pour marquer», a souligné Khaled Maghzaoui, l'entraîneur des gardiens.

Les entraînements se déroulent à l'annexe de Radès avec la détermination de se préparer convenablement au prochain match face à Soliman, prévu vendredi. Les Kasdaoui, Zied, M'hadebi et Meskini et leurs coéquipiers sont conscients de la situation et ambitionnent de piéger les locaux qui ont aussi besoin de points pour éviter la relégation.

De son côté, l'entraîneur du CSHL est préoccupé par l'inefficacité de ses attaquants en dépit d'un fond de jeu appréciable et plaisant, seuls les buts manquent.

«Notre but primordial est la qualification aux play-offs. Nous sommes concentrés sur le sujet. Seulement nous avons perdu beaucoup de points à l'extérieur et à Hammam-Lif.

La faute incombe à notre inefficacité offensive. Mes attaquants sont contraints de retrouver le chemin des filets afin de renouer avec la victoire», a souligné Maher Guizani, l'entraîneur du CSHL.