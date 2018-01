Angola: Plus de 71.000 militaires déjà en retraite

Comparant le budget des FAA à celui des autres Etats, il a déclaré que les USA dédient cette année 696 milliards de dollars pour la défense, la Chine 230 milliards, la Russie 69 milliards, l'Arabie Saoudite 65 milliards, la France et l'Inde 55 milliards, le Royaume-Uni 50 milliards et le Brésil 24 milliards de dollars américains.

Relativement à la tranche du budget 2018 réservée au secteur de la défense que le député Manuel Fernandes de la CASA-CE (Opposition) a qualifié d'exorbitante, il a répondu qu'il s'agissait d'un budget possible. Et d'ailleurs cela ne représente que le quart de besoins .

