Afrique: UA - L'Angola appelle à une délibération sur la RD Congo

Fondée en 2002, en place de l'Organisation de l'Unité Africaine (créée en 1963) a pour objectifs l'unité et la solidarité africaine. Elle défend l'élimination du colonialiste, la souveraineté des Etats africains et l'intégration économique, outre la coopération politique et culturelle dans le continent.

Le sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement africains est précédé de la 35ème session ordinaire du comité des Représentants Permanents (CRP) qui s'est déroulée du 22 au 23 janvier, et par la 32ème session ordinaire du Conseil Exécutif de l'UA , qui aura lieu du 25 au 26 du même mois.

Selon lui, l'Angola poursuivra son engagement dans la recherche des solutions pour les problèmes qui affectent la paix et la sécurité en Afrique, d'où la raison de sa candidature à l'un des sièges du Conseil de la Paix et sécurité de l'UA.

Ces propos ont été tenus mercredi dans la capitale éthiopienne par l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Arcanjo do Nascimento, qui a dit qu'il y avait d'autres problèmes urgents à évaluer parmi lesquels le Soudan du Sud, la Somalie et la Libye.

Addis — Abeba - L'Angola espère que les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA) délibèrent et prennent des décisions pour atténuer les crises politiques dans le continent, particulièrement en République Démocratique du Congo (RDC), lors du 30ème sommet ordinaire des Présidents qui se déroule du 28 au 29 janvier à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.