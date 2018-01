Congo-Brazzaville: Vie des partis - L' ECT reçoit Aubin Minaku

La visite du secrétaire général de la majorité présidentielle a été l'occasion pour Félix Kabange Numbi de réitérer, au nom de son parti, sa loyauté et sa fidélité à l'autorité morale de cette famille politique. " L'ECT est rangé pour les élections et avec la majorité présidentielle, nous allons gagner la bataille", a assuré Félix Kabange Numbi, avant de se dire honoré par la présence du secrétaire général. La visite d'Aubin Minaku fait suite à l'instruction de leur autorité morale qui est déterminée à consolider la cohésion entre les différents partis de sa famille politique, avant de revoir les opinions politiques de la majorité présidentielle. Les enjeux de l'heure obligent face aux échéances électorales.

Il a également salué la bonne organisation dont a fait montre l'ECT, indiquant que sa base a été bien pensée à l'origine et les objectifs sont bien clairs et prouvés par le dynamisme de ce parti sur le terrain, en tant que formation politique soutenant le chef de l'État, Jospeh Kabila.

Ému par l'accueil qui lui a été réservé, Aubin Minaku a eu des mots justes pour féliciter ce parti, en commençant par son hymne qui met Dieu au centre de toute action. "Je vous félicite beaucoup pour votre hymne très touchant et que je vais porter avec moi. L'autre motif de mes félicitations, c'est l'éveil de la conscience du travail et de développement, je me demande si l'ECT n'est pas la meilleure dénomination d'un parti politique, où l'on trouve une place à Dieu même dans l'hymne", a déclaré le secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, ajoutant que le réel éveil collectif et individuel ne se développe que par le travail pour le bien-être de la population.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.