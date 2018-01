Libye/Maroc: Chan Maroc 2018 - Congo-Libye, une revanche à prendre pour les Diables rouges

Avant que le Congo et la Libye ne s'expliquent, les Super Eagles du Nigeria seront aux prises avec les Palancas Negras d'Angola. Le 27 janvier, les Lions de l'Atlas du Maroc rencontreront les Brave Warriors de la Namibie et les Chipolopolo Boys de Zambie vont en découdre avec les Crocodiles du Nil du Soudan.

Premier du groupe D avec sept points, aucun but encaissé et trois marqués, le Congo a bouclé la phase de poules de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) avec succès. L'objectif de passer le premier tour que les Diables rouges s'étaient fixé avant le coup d'envoi de la compétition est atteint. Mais le quart de finale qu'ils livreront dans la soirée du 28 janvier face aux Libyens est une autre étape. L'élimination est directe, l'erreur se paie cash. Les Congolais se souviennent du coup de théâtre du Chan 2014. Cette année-là, la Libye les a disqualifiés à la dernière minute du temps additionnel lors de la dernière journée de la phase de poules. Pour ce Chan qui se dispute au Maroc, la Libye a fait la même chose face au Rwanda. Les Diables rouges, qui ont réussi à garder leurs cages inviolées, devraient donc tenir de bout en bout, ce dimanche à Agadir.

