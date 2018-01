Congo-Kinshasa: Manifestations publiques - Nouvel appel du pape François contre la violence en RDC

Les conflits interethniques et les affrontements entre l'armée régulière, les milices et les… Plus »

Selon une première analyse de la situation faite par la nonciature apostolique en RDC, le bilan provisoire de la répression violente des marches du 21 janvier serait de six tués (tous à Kinshasa, dont une aspirante à la vie religieuse), quatre-vingts blessés et deux cent dix arrestations (dont trois prêtres à Kinshasa, deux journalistes et quatre mineurs d'âge à Kisangani).

Il s'agit du deuxième message du pape François depuis la deuxième marche des chrétiens organisée par le Comité laïc de coordination réprimée dans le sang, le 21 janvier. Dans son premier message, le souverain pontife avait exhorté les autorités congolaises à éviter toute forme de violence et à chercher des solutions en faveur du bien-être et les fidèles à prier pour le dialogue en RDC.

