Cote d'Ivoire: Responsabilité sociétale - La SOLIBRA fait don de 03 transformateurs industriels au CPME de Bimbresso

Dans le cadre de sa responsabilité sociale (Rse), la Société de limonaderies et brasseries africaine (Solibra) a offert, le 23 janvier 2018, à la zone industrielle de Yopougon, trois transformateurs industriels de 15.000 volts chacun au Centre polyvalent des métiers de l'électricité (Cpme) de Bimbresso sur la route de Dabou.

Selon Mme Emmanuella Moulod, directrice des relations extérieures en charge du juridique, cette société qui exerce dans l'agroalimentaire depuis plus d'un demi-siècle en Côte d'Ivoire veut, à travers ce don, exprimer son esprit citoyen et participatif au développement de la Côte d'Ivoire. Partenaire de l'éducation, elle a indiqué que sa structure a choisi le Cpme de Bimbresso parce qu'il constitue le vivier des meilleurs électriciens et machinistes du pays.

« En tant qu'entreprise citoyenne, nous ne pouvons pas rester insensible aux besoins de ce centre et soutenons les efforts du gouvernement », a affirmé Mme Moulod. Aussi a-t-elle soutenu que ce don constitue la participation et l'engagement de sa société pour le rayonnement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, elle a indiqué qu'en 2017, la Société de limonaderies et brasseries africaine a recruté 207 nouveaux collaborateurs issus de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Avant de révéler que l'entreprise consacre 200 millions de FCFA à la formation continue de ses employés.

Représentant M. Mamadou Touré, Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (Etfp), M. Alexis Ahonzo, directeur de cabinet a souligné que dans sa marche vers l'émergence, la Côte d'Ivoire se doit de relever le défi de la valorisation du capital humain. « La remise de trois (3) transformateurs à usage industriel au Cpme de Bimbresso, est en droite ligne avec cette dynamique de remise à niveau des plateaux techniques. Alors que l'amélioration du plateau technique aura nécessairement un impact sur la qualité de la formation dispensée aux apprenants », a-t-il fait remarquer. Et de rappeler qu'outre ce don, la Société de limonaderies et brasseries africaine contribue au renforcement des capacités des enseignants et des inspecteurs. Ce, dans le cadre de la formation par immersion portée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor).

Saluant la collaboration entre les deux structures qui s'apparente au triptyque, équipement, immersion des formateurs et encadrement des stagiaires, M. Ahonzo a invité les membres du personnel administratif, enseignant et stagiaires à faire bon usage de l'équipement offert.