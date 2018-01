Cote d'Ivoire: Présentation de vœux aux médias - Alassane Ouattara rappelle que son "rôle est de garantir la liberté de la presse en tout temps"

Les porte-paroles des différentes organisations de la presse et des médias, notamment Moussa Traoré (UNJCI) et Patrice Yao (GEPCI), ont félicité le Chef de l'État pour sa détermination...

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté ce jeudi 25 janvier 2018, ses vœux pour le Nouvel An à la presse et aux médias nationaux et internationaux, au Palais de la Présidence de République.

Il s'est réjoui que la presse et les médias aient su faire preuve d'objectivité dans la couverture des nombreux événements internationaux qui se sont tenus en Côte d'Ivoire en 2017, et a rappelé qu'en tant que Chef de l'Etat, son rôle, conformément à la Constitution, est de garantir la liberté de la presse en tout temps et en tout lieu. Le Président de la République s'est félicité du passage de la Côte d'Ivoire de la 159e place en 2012, à la 81e place en 2017, au classement de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières.

Les porte-paroles des différentes organisations de la presse et des médias, notamment Moussa Traoré (UNJCI) et Patrice Yao (GEPCI), ont félicité le Chef de l'État pour sa détermination à ouvrir l'espace audio-visuel et émis le vœux de voir relancée la « Charte des éditeurs de Presse pour des élections apaisées », en plus de présenter leurs doléances pour la redynamisation du secteur par un soutien conséquent de l'État.

Source : Présidence de la République