Burkina Faso: Thomas Sankara - Le révolutionnaire intègre

"Je ne suis ni un messie ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration : premièrement, pouvoir, en langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso ; deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du « Grand peuple des déshérités », ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé Tiers Monde. Et dire, même si je n'arrive pas à les faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter."

Connu pour : avoir tenté de faire de son pays d'Afrique de l'Ouest un laboratoire agricole afin d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Il a promu avant l'heure le made in Burkina, voulant favoriser la fabrication et la consommation locales. « Lecamarade-président du Burkina » a voulu améliorer le système de santé et l'éducation dans un pays qui était l'un des plus pauvres du monde. Il avait lui-même un train de vie modeste. Il a aussi fait de l'émancipation des femmes un des traits majeurs de sa politique.

