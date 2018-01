Gabon: NDENDE - Les « 9 routes » impactées par le Programme Graine

Au Gabon, depuis plus d'une semaine, l'université des sciences de la santé qui forme médecins et… Plus »

Toutefois le président du conseil départemental qui souhaite la pérennité de ce projet, invite les responsables du programme Graine « d'aller dans les villages et donner plus d'informations par rapport à ce projet ». Car il lui semble que plusieurs jeunes ne sont pas encore impliqués par manque de sensibilisation. Ainsi-souhaite-t-il que les équipes de la Sotrader sillonnent à nouveau tous les villages afin de rappeler le bien fondé d'un tel projet.

En effet, plusieurs élèves rencontrés dans la rue, reconnaissent qu'il y a un accroissement du nombre de magasins comme nous le dit David, un jeune lycéen « ici il y avait un seul grand magasin là-bas, il n'y avait pas toutes les boutiques là comme aujourd'hui ». Sur la voie principale, un opérateur économique nous affirme que « les gens ont un peu plus d'argent depuis qu'ils travaillent chez Olam et ça se ressent un peu chez nous même si la période est quand même difficile. Mais plusieurs collègues sont venus s'installer parce que la demande continue de grandir ».

Le carrefour du bonheur, centre névralgique de la ville de Ndéndé enregistre chaque jour des nombreux véhicules qui assurent le transport des travailleurs vers les plantations du Programme Graine. Ces derniers sont conduits vers les sites de Ferra de Nanga et même de Moutassou. Selon Victor Mackongo Mouyendi, le président du conseil départemental de la Dola « Le projet graine a changé la Dola parce que nous avons vu plusieurs jeunes qui trainaient dans les rues être occupés à travailler grâce à ce projet. Economiquement et socialement je pense que ce projet est le bienvenu » . Si la première autorité du département évoque l'emploi, notamment celui des jeunes, les activités économiques ont également suivi l'implantation du Programme.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.