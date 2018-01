Gabon: CAN handball - La récréation est terminée pour les Panthères (26-23)

Le Gabon qui jouait hier après-midi son quarts de finale après un parcours quasi parfait lors des matchs des poules, a vu son adversaire du soir, le Maroc empocher la victoire par expérience de la compétition. Très bon dans l'ensemble, mais la rapidité, le manque d'expérience des joueurs évoluant au pays a empêché les panthères de s'offrir une place en demi-finale.

Le Gabon sort de sa propre Coupe d'Afrique des nations handball seniors hommes 2018, en quarts des finales battu (26 - 23), par le Maroc. Les Gabonais fébriles dès l'entame du match, ont quasiment créé un moment de panique chez le public et du côté de l'entraineur, Richardson Jackson qui a dû demandé deux temps morts afin de réorganiser ses troupes et son système de jeu. « C'est une bonne équipe gabonaise qui se reprend et pousse l'adversaire à multiplier des fautes et profite de quelques espaces. Score à la pause Gabon 9 - 11 Maroc.

Le retour des vestiaires, le Gabon pousse un peu plus fort et rejoint le Maroc 13-13. Le score évoluera désormais en dents de scie, mais les Panthères vont rater deux énormes occasions de tuer la rencontre s'ils s'offraient deux longueurs d'avance et la balle de dernière minute partie en fumée. Cervelas Rémy Daniel exceptionnel et emblématique, il a été l'élément essentiel, un leitmotiv, arrangeur de foule. Malheureusement, les panthères tombent devant leur public dans un gymnase totalement plein, (26-23).

Le sélectionneur des Panthères Richardson Jackson envisage prendre au moins la cinquième place, une façon pour lui et la sélection de dire merci au public. « Nous allons essayer de revoir ce qui a été moins bon ce soir, analyser les détails points par points. Nous avons senti tout au long de cette compétition qu'il y avait un pays derrière nous et nous disons merci, et pour se racheter nous espérons prendre cette cinquième place. Je souhaite poursuivre cette belle aventure avec la sélection, continuer ce que nous avons commencé ».