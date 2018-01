Gabon: Journée internationale de la radio - Le 13 février, la radio veut retrouver sa première place

Au Gabon, depuis plus d'une semaine, l'université des sciences de la santé qui forme médecins et… Plus »

La radio étant confrontée à diverses difficultés, cette célébration est l'occasion, pour les journalistes, animateurs et techniciens, d'interpeller et sensibiliser d'abord leur corporation sur la place de la radio au sein de la société. Les autres média dont la télévision et les sites d'information en ligne prennent davantage la première place. Et dire aux autorités toutes les peines quotidiennes freinant le bon fonctionnement et surtout l'essor d'une radio moderne au Gabon. Hormis cette première rencontre, d'autres réunions sont prévues.

« La radio et le sport », c'est le thème retenu par l'UNESCO cette année, pour la célébration de la journée internationale de la radio. Célébrée chaque 13 février, des responsables et acteurs des stations radios de Libreville se sont réunis au siège de l'institution pour lancer les travaux préparatoires dudit événement. Le représentant de l'organisme onusien à cette rencontre a tenu à expliquer aux participants que le thème choisi ne s'impose pas aux Etats. Chaque pays a le droit de le modifier en fonction de son contexte.

