Sénégal: Le cerveau du massacre de Boffa placé sous mandat de dépôt (Procureur)

Au total, entre 22 et 24 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et transférées à la MAC de Ziguinchor depuis l'ouverture de l'enquête sur la tuerie de Boffa, qui a fait au moins 14 morts dans une forêt classée du département de Ziguinchor.

Il s'agit d'association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, détention d'armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires et vol en réunion.

"L'enquête a permis d'identifier et de garder a vue celui qui aurait planifié toute l'opération et 15 autres personnes supposées avoir pris une part active dans les faits (massacre de 14 personnes)", a poursuivi M. Sylla.

"Les premières auditions réalisées et les données techniques recueillies ont donné une tournure décisive à l'enquête (... ) l'attaque du 6 janvier a été planifiée et exécutée par une personne dont nous tairons le nom", a notamment révélé le Procureur de la République au tribunal de Ziguinchor.

