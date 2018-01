Afrique: La psychiatrie doit remplacer les démons

Le ministère de la Santé ne se désintéresse pas de ce problème. Une étude est menée actuellement pour voir comment des unités spécialisées et mobiles pourraient prendre en charge les malades dans les rues afin d'effectuer un premier diagnostic et d'assurer des soins. Une première étape modeste avant la création d'hôpitaux psychiatriques.

Face à la dépression, la schizophrénie et l'épilepsie - les maladies mentales les plus répandues en Afrique -, il faut s'attaquer aux problèmes de fond qui minent la société et constituent les principales causes des maladies mentales.

La psychiatrie est une branche de la médecine et non une pratique religieuse

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.