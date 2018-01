Afrique: CHAN 2018 - Hervé Renard en renfort pour préparer le choc Maroc-Namibie

Avec la dernière journée dans le groupe D jouée ce mercredi, on connait désormais les… Plus »

Pour mieux préparer le reste du CHAN 2018, Hervé Renard veille au grain et apporte son regard et son bagage tactique au sélectionneur Jamal Sellami

En prévision de cette rencontre l'opposant aux guerriers namibiens le Maroc a effectué mardi une séance d'entraînement en présence du coach Hervé Renard, venu en support au sélectionneur Jamal Sellami, informe Al Massae du 25 janvier, relayés par sport.le360.ma. Une séance qui a été consacrée aux exercices techniques et tactiques, pendant laquelle Hervé Renard a eu un long entretien avec Jamal Sellami pour échanger autour de l'effectif et le reste de la compétition.

L'objectif du Maroc, c'est d'être sacrée champion continental. Pour réaliser ce but, Jamal Sellami et ses Lions doivent d'abord franchir l'obstacle Brave Warriors de la Namibie en quart de finale du CHAN 2018.

