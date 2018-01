Il ressort que le financement du projet est de 168,100 millions de dollars. Il est assuré par plusieurs structures dont le FIDA avec 32 millions de dollars comme prêt et 10 millions dollars comme don ; la banque mondiale fait un prêt de 70 millions ; la FEM 6,2 millions, l'union européenne 19,5 d'euros de don, l'Etat à 23,7 millions et les bénéficiaires financeront 6,7 millions.

Cet immense projet a pour objectif non seulement d'accroître la productivité agricole, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des populations dans les différentes zones d'intervention. Il s'agit de cinq régions du Mali: Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako.

Il ressort qu'en décembre 2010, le gouvernement du Mali a signé un accord avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale à travers le Fonds international pour le développement agricole et l'Union européenne pour la mise en œuvre dudit projet.

C'est ce qui ressort du récent point de presse organisé dans le cadre de la présentation synthétique du Projet d'Accroissement de la Productivité Agricole au Mali(PAPAM). Pour la circonstance, Moussa Camara coordinateur national du PAPAM et Philippe Remy de FIDA ont précisé l'objectif visé par le Projet et son impact sur la production agricole dans notre pays.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.