Mali: Mine d'or de Fekola - L'état est actionnaire à 20%

Cette annonce a été faite par le ministre des Mines et du Pétrole, Pr Tiemoko Sangaré, qui a effectué le week-end dernier une mission dans la mine d'or de Fekola, située à 45 km de Kénieba.

« L'Etat est actionnaire à 20%, ce qui va permettre de booster l'économie nationale. Les premiers essais sont faits 4 mois avant le délai butoir. Cela démontre le sérieux de la structure à respecter ses engagements », a souligné le ministre en charge des Mines.

Il a aussi exprimé sa satisfaction pour l'engagement de la nouvelle mine à protéger l'environnement et respecter les principes de gestion des produits nuisibles et de relocalisation du village de Fadougou.

Par ailleurs, plusieurs emplois seront créés ce qui permettra d'absorber, en partie, le chômage et de conforter notre économie à travers des taxes et impôts.

Le président du groupe Mali de la B2Gold Mali, Mamadou I. Diarra a expliqué l'ambition de la nouvelle mine qui entend selon lui relever la croissance de notre pays en matière de production.

« Les normes internationales pour l'installation de la mine de Fekola ont été respectées tout comme la réglementation administrative, le traitement de l'eau, la gestion du cyanure, entre autres. La nouvelle mine a produit 111 450 onces, soit une augmentation de 123% par rapport à la prévision de l'année de démarrage » a-t-il indiqué.

Selon lui, le coût d'exploitation cash devrait se situer entre 345 et 390 dollars par l'once (1 once =31,103 g) et les prix de revient globaux varient entre 575 et 625 dollars par once. Les perspectives pour 2018 prévoient une forte croissance de la production se situant entre 910 000 et 950 000 onces.

« Les dépenses en immobilisation de maintien se chiffrent à 33,8 millions de dollars, dont 26,3 millions de dollars pour le pré décapage. Les coûts non immobiliers de maintien sont estimés à 33,3 millions de dollars dont 15 millions de dollars pour la délocalisation du village de Fadougou », a-t-il fait savoir.

Avec une durée de vie de 12 ans, la mine devrait produire annuellement 350 000 onces sur les sept premières années (soit onze tonnes d'or) et 250 000 onces sur les cinq ans qui suivront.