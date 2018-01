Libye: L'ONU et ses partenaires ont besoin de 313 millions de dollars pour aider la population

Photo: HCR

Fin 2017, des équipes du HCR en Libye répondent aux besoins humanitaires à Sabratha, une ville située à environ 80 kilomètres à l’ouest de la capitale Tripoli.

Alors que la population en Libye souffre d'un climat de violence et de crise politique, l'ONU et ses partenaires ont lancé jeudi un appel de fonds de 313 millions de dollars pour aider 940.000 personnes qui ont besoin d'assistance et de protection.

« Les difficultés rencontrées par les Libyens pour subvenir à leurs besoins fondamentaux sont réelles, et nous devons être conscients du coût humain de l'inaction », a déclaré Maria Ribeiro, Coordinatrice humanitaire pour la Libye, dans un communiqué de presse du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

« Dans mes interactions avec les hommes, les femmes et les enfants libyens, je vois des gens qui veulent se sentir en sécurité, faire respecter leurs droits et savoir qu'ils n'ont pas à vivre au jour le jour », a expliqué Mme Ribeiro.

La crise actuelle en Libye, qui fait suite au renversement en 2011 du dirigeant Mouammar Kadhafi, est le résultat des hostilités entre factions rivales, de l'instabilité politique et d'un manque de gouvernance efficace.

L'argent récoltée aidera à mettre en œuvre 71 projets de 22 organisations, y compris des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales nationales et internationales.

Les projets visent à aider la population à faire face à la détérioration des conditions de vie et à assurer l'accès au service de base pour les déplacés internes, les rapatriés, ainsi que les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile.

Les fonds aideront également à renforcer les capacités des familles à faire face aux pressions liées à l'instabilité et au déclin économique.